إسبانيا: جاهزون للاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي لا يمكنه مساعدة فلسطين دون الاعتراف بوجودها.

وفي حديثه خلال جلسة أسئلة المعارضة للحكومة في البرلمان، الأربعاء، أكد سانشيز مجددًا أن حكومته ستعترف بدولة فلسطين قبل صيف العام الجاري، ودافع عن ضرورة ذلك.

وأشار سانشيز إلى وقوع “واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية المؤسفة في القرن” جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقال “نطالب بوقف دائم لإطلاق النار من الطرفين، وإدانة الهجمات الإرهابية لحماس، والإفراج الفوري عن الرهائن، وتسليم المساعدات التي تتناسب مع الكارثة الإنسانية”، حسب تعبيره.

وأوضح رئيس الوزراء الإسباني أن “رد إسرائيل غير المتناسب يهدد بزعزعة استقرار العالم والشرق الأوسط، ويدمر عقودًا من حقوق الإنسان”.

وشدد على أن المجتمع الدولي لا يمكنه مساعدة فلسطين دون الاعتراف بوجودها أولًا، وقال إن “إسبانيا مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

ومن المقرر أن يزور سانشيز بولندا والنرويج وأيرلندا في 11 و12 إبريل/نيسان، وسلوفينيا في 16 من الشهر ذاته، لطلب الدعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتنظيم مؤتمر دولي للسلام على أساس حل الدولتين.