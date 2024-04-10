بايدن ينتقد نتنياهو ويطالب بهدنة في غزة وإدخال للمساعدات

وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن واحدة من أقوى الانتقادات لإسرائيل بسبب نهجها في حربها على غزة.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة “يونفيجين” الأمريكية الناطقة بالإسبانية، أمس الثلاثاء، إن نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالحرب في غزة “خطأ”، وإنه “لا يتفق معه”.

وأضاف خلال المقابلة “لذلك ما أدعو إليه أنا هو أن يدعو الإسرائيليون فقط إلى وقف لإطلاق النار، والسماح خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بالوصول الكامل لجميع المواد الغذائية والأدوية التي تدخل البلاد”.

وسبق أن وصف بايدن قصف إسرائيل على غزة بأنه “عشوائي”، ووصف أعمالها العسكرية بأنها “مُبالَغ فيها”.

والأسبوع الماضي، قال البيت الأبيض إن الرئيس هدد في اتصال هاتفي مع نتنياهو بجعل الدعم الأمريكي للهجوم الإسرائيلي مشروطًا باتخاذ خطوات ملموسة لحماية موظفي الإغاثة والمدنيين. وجاء هذا الاتصال في أعقاب غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 7 من العاملين لدى مؤسسة “المطبخ المركزي العالمي” الإغاثية.

وتتزايد الانتقادات الدولية للهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة. وفي الداخل، يواجه بايدن أيضًا احتجاجات منذ أشهر لناشطين مناهضين للحرب ومسلمين وأمريكيين من أصول عربية في جميع أنحاء البلاد، يطالبون بوقف دائم لإطلاق النار في غزة وفرض قيود على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وعادة ما تدأب الولايات المتحدة على حماية إسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واستخدمت حق النقض (فيتو) ضد ثلاثة مشروعات قرارات بشأن الحرب في غزة، وامتنعت عن التصويت الشهر الماضي عندما طالب مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار.