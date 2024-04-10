بعد انسحاب الاحتلال.. بلدية في خان يونس تفتح الطرق وتصلح خطوط المياه (فيديو)

في تأكيد للتحدي والعزيمة، شرعت بلدية بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة في إعادة تأهيل الطرق وإصلاح خطوط المياه.

وجاءت عملية الإصلاح ومد خطوط المياه بعد أقل من 48 ساعة على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة.

وخلّف الاحتلال دمارًا هائلًا في خان يونس بعد أن قرر اجتياحها بريًّا في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحثًا عن أسرى لدى المقاومة.

بعد انسحاب الاحتلال.. بلدية بني سهيلا شرق خان يونس تفتح الطرقات وتبدأ إصلاح خطوط المياه#الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/ctSjTxvlTV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 10, 2024

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، أنه لم يبق في قطاع غزة سوى لواء واحد فقط، هو لواء “ناحال”، ويتولى مهمة تأمين الممر الذي أقامه الجيش لقطع الشمال عن الجنوب، لمنع النازحين من العودة إلى شمالي القطاع.

وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى إن إعادة بناء الوحدات السكنية في قطاع غزة ستتطلب 15 مليار دولار على الأقل.