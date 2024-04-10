سياسة|قطاع غزة

بعد انسحاب الاحتلال.. بلدية في خان يونس تفتح الطرق وتصلح خطوط المياه (فيديو)

بعد انسحاب الاحتلال.. بلدية في خان يونس تفتح الطرقات وتصلح خطوط المياه
بعد انسحاب الاحتلال.. بلدية في خان يونس تفتح الطرق وتصلح خطوط المياه (منصات التواصل)
10/4/2024

في تأكيد للتحدي والعزيمة، شرعت بلدية بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة في إعادة تأهيل الطرق وإصلاح خطوط المياه.

وجاءت عملية الإصلاح ومد خطوط المياه بعد أقل من 48 ساعة على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة.

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وخلّف الاحتلال دمارًا هائلًا في خان يونس بعد أن قرر اجتياحها بريًّا في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحثًا عن أسرى لدى المقاومة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، أنه لم يبق في قطاع غزة سوى لواء واحد فقط، هو لواء “ناحال”، ويتولى مهمة تأمين الممر الذي أقامه الجيش لقطع الشمال عن الجنوب، لمنع النازحين من العودة إلى شمالي القطاع.

وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى إن إعادة بناء الوحدات السكنية في قطاع غزة ستتطلب 15 مليار دولار على الأقل.

المصدر : الجزيرة مباشر