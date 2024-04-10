رغم الحرب والدمار.. سكان غزة يؤدون صلاة عيد الفطر (فيديو)

رغم الدمار الهائل في جميع أنحاء قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية، أدى فلسطينيون صلاة عيد الفطر المبارك في مناطق متفرقة بالقطاع المدمر.

وأظهرت مشاهد ملتقطة بطائرة مسيّرة (درون) بعض السكان في رفح وهم يصلون فوق وبجانب ركام المساجد التي دمرها الاحتلال خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر.

ورغم الحرب وهطول أمطار غزيرة على مدينة غزة شمالي القطاع، أصر السكان على أداء الصلاة والاحتفال بعيد الفطر.

وبين الخيام التي أصبحت مأوى لمئات الآلاف من النازحين في رفح من وسط القطاع وشماله، أدى فلسطينيون صلاة العيد في إصرار واضح على الاحتفال رغم الصعاب التي يمرون بها.

وقال شاب فلسطيني عقب الصلاة “رغم ما نعانيه من آلام واستمرار آلة القتل الإسرائيلية، فإنه يجب علينا إظهار الفرح في هذ اليوم الذي سُمي أيضًا بالجائزة، جائزة على ما قام به المسلمون من صلاة وطاعات خلال شهر رمضان”.

ويحل عيد الفطر هذا العام وسط حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في المرافق الحيوية والمستشفيات، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.