سرايا القدس تتوعد الاحتلال في عيد الفطر (فيديو)

هنأت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر عبر تسجيل مصور توعدت فيه الاحتلال.

وفي مقطع فيديو بثته السرايا، اليوم الأربعاء، ظهر مقاتلوها وهم يرددون تكبيرات العيد، وبالتوازي يقومون بصنع صواريخ.

وقالت السرايا في بيان أول أيام عيد الفطر المبارك “التهنئة من أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلينا وقد تحررت ديارنا ومقدساتنا من دنس المغتصبين الصهاينة”.

وظهر المقاتلون وهم يرددون تكبيرات العيد، وفي خلفية المشاهد أوراق معلقة على الجدران مدون عليها بخط يدوي “عيدنا يوم نصرنا”.

ويحل عيد الفطر هذا العام وسط حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في المرافق الحيوية والمستشفيات، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.