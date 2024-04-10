شاهد: حزب الله يقصف دبابة إسرائيلية

نشر حزب الله اللبناني، أمس الثلاثاء، مقطعًا مصورًا جديدًا لاستهدافه دبابة “ميركافا” إسرائيلية داخل الأراضي المحتلة.

وأظهرت المشاهد المصورة من كاميرا الصاروخ، لحظة انطلاقه باتجاه ثكنة دوفيف شمالي إسرائيل، ورصده دبابة قبل أن ينطلق نحوها وينفجر فيها.

وقال الحزب في بيان مقتضب إنه نفذ هجومًا ناريًّا على “تموضع” لجنود الاحتلال ودبابة ميركافا في ثكنة دوفيف، مؤكدًا تدمير الدبابة وسقوط قتلى وجرحى بين الجنود.

وعبر سلسلة من البيانات المقتضبة، أمس الثلاثاء، أعلن الحزب عن مجموعة من عملياته ضد الاحتلال، وقال إنه استهدف موقع العاصي بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة، واستهدف موقع الرادار وثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية، كما أعلن قصف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وتصاعدت حدة التوتر خلال الأيام الماضية بين جيش الاحتلال وحزب الله، عقب استشهاد 3 مسعفين متطوعين من الهيئة الصحية الإسلامية اللبنانية بقصف إسرائيلي لمركز إسعاف في بلدة العديسة جنوبي لبنان، مطلع إبريل/نيسان الجاري.

وعلى وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفًا متقطعًا مع جيش الاحتلال بوتيرة يومية منذ الثامن من الشهر نفسه.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 100 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.