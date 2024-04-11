كشف موقع “واينت” الإخباري العبري، الخميس، عن أرقام جديدة فيما يخص أعداد القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وقال موقع “واينت”، إنه يتضح من معطيات الجيش الإسرائيلي أن الأطباء عالجوا 4200 جنديًا ميدانيًا، فيما نُفذت 3350 عملية إجلاء لجنود جرحى برًا وجوًا خلال الحرب على غزة.

وأضاف الموقع، التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أنه “وفقًا لأرقام الجيش الإسرائيلي، أُجري نحو 950 عملية إجلاء بواسطة المروحيات، وتم إجلاء 2400 عن طريق البر”.

وأردف “عالج الأطباء 4200 جندي جريح في الميدان، وتلقى 80 جنديًا عمليات نقل بلازما منقذة للحياة، وتم علاج 550 بواسطة عاصبة شريانية لوقف خسارة الدم”. وبحسب الموقع، “اعتبر ربع الإصابات خطرة”.

إجلاء عشرات الجنود يوميًا

وأشار “واينت” إلى أنه “في ذروة القتال، كان يتم إجلاء 60 جنديًا جريحًا يوميًا في المتوسط، ومنذ تراجع الهجوم، كان هناك ما معدله 20 جريحًا أسبوعيًا، وقد عاد الكثير منهم إلى وحداتهم”.

وتابع “كانت معظم الإصابات في الأجزاء المكشوفة من الجسم، بما في ذلك الأطراف والأجزاء السفلية من الرأس والرقبة وعلى طول جانبي الجسم”.

#كمين_الأبرار.. مشاهد حصلت عليها الجزيرة لكمين مركب نفذته كتائب القسام ضد قوة إسرائيلية في منطقة الزنة شرقي خان يونس السبت الماضي pic.twitter.com/kqF9BwFM2c — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 9, 2024

وذكر الموقع أن “العديد من الوفيات كانت ناجمة عن إصابات بشظايا في الضلوع، وهي غير محمية بالسترات التي يستخدمها جيش الدفاع الإسرائيلي”.

كما قال إنه “قُتل حوالي 300 جندي منذ بدء الهجوم البري في غزة، أكثر من 40 منهم من المسعفين والأطباء الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم إنقاذ حياة الآخرين وسط القتال”.

ووفقًا للمعطيات المنشورة على حساب الجيش الإسرائيلي، قُتل 604 ضباط وجنود منذ بداية الحرب، من بينهم 260 قتلوا بالمعارك البرية في قطاع غزة.

ورغم أن الموقع، قال إن معطياته نقلًا عن الجيش، إلا أن الأرقام التي نشرها لا تتوافق مع المنشور على الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي.

وهذه الأرقام أعلى من تلك التي ينشرها الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي التي تشير إلى إصابة 3210 ضباط وجنود منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 1560 منذ بداية الحرب البرية في17 من الشهر ذاته.