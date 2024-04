المطبخ المركزي العالمي يسلط الضوء على قصة “حلوني غزة المحبوب”

أفاد المطبخ المركزي العالمي أن الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي وخلف مقتل 7 من العاملين فيه، لم يكن القصف المدمر الوحيد الذي أودى بحياة أعضاء من فريقه العامل بغزة وأثّر على البقية، فقبل 15 دقيقة فقط أصيب أحد الموظفين الفلسطينيين جراء قصف جوي على مسجد البشير في دير البلح وسط القطاع.

وجاء في تقرير نشر على موقع المطبخ المركزي العالمي، الأربعاء، أن وقوع غارتين جويتين في الأول من إبريل/نيسان على بعد أميال من بعضهما البعض، هما تذكير صارخ بالظروف المروعة التي لا يزال عمال الإغاثة الإنسانية والعائلات الفلسطينية يواجهونها في كل دقيقة من كل يوم.

وأوضح التقرير أن الموظف الفلسطيني بالمطبخ المركزي العالمي “عمرو” أصيب بجروح خطيرة على مستوى الرأس واليد، أثناء وجوده خارج الخدمة في منزل قريب من المسجد في المنطقة المحيطة بالمخزن التابع للمطبخ والذي تم إنشاؤه حديثًا في دير البلح.

وأضاف أنه عندما تم إخراج “عمرو” من تحت الأنقاض، تم نقله إلى نفس المستشفى الذي استقبل أيضًا الأبطال السبعة الذين سقطوا في القصف. وبعد قضاء بعض الوقت في غيبوبة، تم نقل عمرو جوًا إلى مستشفى آخر حيث يتعافى ويتلقى العلاج.

One of WCK's brave Palestinian staff members, Amro, was gravely injured in an airstrike at al-Bashir Mosque in Deir al-Balah on April 1. This attack occurred just 15 minutes before the strikes that killed 7 WCK heroes. Read his story: https://t.co/kwQnB5NPwS pic.twitter.com/L5FTlA8gX9

— World Central Kitchen (@WCKitchen) April 10, 2024