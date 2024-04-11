جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية “مباغتة” في النصيرات وسط قطاع غزة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس -ثاني أيام عيد الفطر- إطلاقه الليلة الماضية عملية عسكرية موسّعة وصفها بأنها “مباغتة” وسط قطاع غزة، وذلك بعد أيام على انسحابه من مدينة خان يونس جنوبًا.

وبثّت الجزيرة مباشر مقطع فيديو يرصد أصوات الاشتباكات وتصاعد أعمدة الدخان في المناطق الجنوبية من مخيم النصيرات وسط القطاع المحاصَر، كما بثّت صورًا لشهداء ومصابين جراء قصف قوات الاحتلال مدرسةً تابعة لوكالة الأونروا الأممية وشقة سكنية في المخيم.

وشنت طائرات ومدفعية الاحتلال خلال الليل أحزمة نارية كثيفة استهدفت بنايات سكنية ومنازل وأراض زراعية وطرقات في مناطق متفرقة بمخيم النصيرات ومناطق شمال غرب المخيم، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى ودمار هائل.

“معلومات استخباراتية”

وذكر جيش الاحتلال في بيان، أن العملية تنفذها مجموعة القتال التابعة للواء 401، ومجموعة القتال التابعة للواء الناحال، ووحدات أخرى تحت قيادة الفرقة 162.

وزعم أنه “قبل دخول القوات إلى المنطقة أغارت طائرات حربية وقطع جوية تابعة لسلاح الجو من خلال عدة طلعات جوية هجومية على عشرات البنى التحتية المعادية فوق الأرض وتحتها وسط القطاع”.

وأضاف “تم تنفيذ النشاط المشترك للقوات المناوِرة وسلاح الجو بناءً على توجيه استخباراتي دقيق”. وأوضح أنه “وفي إطار النشاط، نفذت قوات سلاح البحرية عدة هجمات على المنطقة الساحلية وسط القطاع، دعمًا للجنود الذين ينشطون في المنطقة”.

צה"ל פתח הלילה במבצע בפאתי מחנה הפליטים נוסיראת שבמרכז רצועת עזה; המבצע החל בסדרה של תקיפות אוויריות באזור@Doron_Kadosh pic.twitter.com/YaUL7xKsFY — גלצ (@GLZRadio) April 11, 2024

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن القوات الإسرائيلية نفذت الليلة الماضية، عملية عسكرية على مشارف مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، وإن العملية بدأت بسلسلة من الغارات الجوية في المنطقة.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورًا لما قال إنه غارات استهدفت بنى تحتية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مخيم النصيرات.

منطقة مكتظة بآلاف النازحين

وهذه المرة الأولى التي تصل فيها القوات الإسرائيلية إلى المناطق الشمالية الغربية من مخيم النصيرات منذ بداية الحرب على القطاع المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

والمنطقة التي ينفذ فيها الجيش الإسرائيلي هجماته مكتظة بآلاف النازحين الفلسطينيين الذين يقطنون في خيام بالأراض الزراعية والساحلية هناك، ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية جديدة إذا وسع الجيش من عملياته في المنطقة.

وتأتي العملية بعد أيام من إعلان الجيش في 7 إبريل/نيسان انسحابه من خان يونس بعد 4 أشهر على إطلاق عملية برية فيها كانت تهدف إلى استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة، إلا أنه خرج من المدينة دون تحقيق أهدافه.

من جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لهيئة البث العبرية “يتعين علينا تكثيف العمليات في رفح ودير البلح والنصيرات”. وأضاف “الجيش الإسرائيلي يتصرف ويواصل العمل، سنقوم بتفكيك أطر حماس المنظمة ومواصلة نزع سلاح قطاع غزة”.

وبشأن الهجوم البري المحتمل على مدينة رفح جنوب القطاع، اعتبر أنه “كان من الصواب دخول رفح بالفعل، ويجب علينا زيادة الضغط العسكري”.