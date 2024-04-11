رويترز: الولايات المتحدة تخشى هجوما مماثلا لمذبحة قاعة الحفلات في روسيا

قالت وكالة رويترز إن كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) يعتزم إبلاغ لجنة من مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بقلق المكتب بشأن احتمال حدوث هجوم منظم على الولايات المتحدة، مماثل للذي أوقع عشرات القتلى في قاعة احتفالات روسية، الشهر الماضي.

ووفقا للمصدر ذاته، سيبلغ راي المشرعين خلال جلسة استماع للميزانية بأنه “استنادًا لخبرته المهنية في مجال إنفاذ القانون، كان من الصعب عليه التفكير في إمكانية تزامن الكثير من التهديدات على سلامة العامة والأمن القومي، لكن هذا هو الوضع وأنا جالس بينكم اليوم”.

وقُتل 144 شخصًا بإطلاق نار أعقبه حريق ضخم، في 22 مارس/آذار الماضي، بقاعة للحفلات الموسيقية في إحدى ضواحي موسكو بعدما اقتحمها عدد من المسلحين. وأعلنت جماعة تابعة لتنظيم الدولة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألقى باللوم على أوكرانيا دون أن يكشف عن دليل لذلك.

“هجوم منسّق”

ويشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق بشأن احتمال شن هجوم سواء فردي أو عبر مجموعة صغيرة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة. لكن راي، بحسب رويترز، سيقول خلال إفادته إن (إف بي آي) يشعر بقلق أعمق حيال هجوم منسق بصورة أكبر بعد “مذبحة” الحفل الموسيقي في روسيا.

وسيقول إن القلق يتزايد من “احتمال هجوم منسق هنا على أراضينا، مشابه لهجوم تنظيم (الدولة الإسلامية -ولاية خراسان) الذي شهدناه في قاعة حفلات في روسيا قبل أسابيع قليلة”.

كما يعتزم راي الضغط على المشرعين لتجديد برنامج مراقبة أمريكي من المنتظر أن ينتهي هذا الشهر، يصفه بأنه أداة حيوية ضد خصوم الولايات المتحدة.

وقوبل تعديل بسيط للبرنامج بالرفض في المجلس أمس الأربعاء، بسبب مخاوف أبداها أعضاء في كلا الحزبين من عدم شموله ضمانات كافية لكبح سلطات المراقبة الخاصة بالحكومة.