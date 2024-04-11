“سلم على الرسول”.. زوجة الشهيد حازم هنية تودعه بوصية مؤثرة (شاهد)

وثقت كاميرا الجزيرة مباشر، لحظات مؤثرة لوداع زوجة الشهيد حازم، نجل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي استشهد أمس رفقة شقيقيه وعدد من أبنائهما بغارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة شمالي القطاع.

وقالت الزوجة المكلومة مخاطبة زوجها الشهيد “سلم على الرسول، سلم على الشهداء كلهم، وبإذن الله إحنا من الصابرين، وبإذن الله قدمتك لله، ويا رب تأجرني في مصيبتي وتخلفني خيرًا منها”.

وخاطبت من حولها من المشيِّعين وذوي الشهداء “فداء الرسول، خسئوا الاحتلال خسئوا، وحازم عاش ما مات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون”.

“العرب هما اللي بحاجتنا”

وتابعت “هذه وصية من أم شهيد وزوجة شهيد، ما حدا يناشد العرب، هم اللي بحاجتنا مش إحنا اللي بحاجتهم، هم الأموات وإحنا الأحياء”.

وقالت “آمال ومنى حبيباتك معاك دير بالك عليهم، عيدك في الجنة يا حبيبي.. الله يسهل عليكم”.

واستشهد عصر أمس الأربعاء، في أول أيام عيد الفطر المبارك، 3 من أبناء إسماعيل هنية، وعددًا من أحفاده إثر استهداف مركبتهم في مخيم الشاطئ.

والشهداء هم حازم هنية وابنتاه آمال ومنى، وأمير هنية وابنه خالد وابنته رزان، ومحمد هنية وقد أُصيبت ابنته ملاك.

واعتبر إسماعيل هنية، أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي أبناءه الثلاثة يندرج “في سياق حرب الإبادة التي مارسها العدو الصهيوني على مدار 6 أشهر”، مضيفًا “اغتيال أبنائي دليل على أن حال أولادنا وأحفادنا كحال كل الشعب”.

وقال خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر، مساء أمس، إن اغتيال أبنائه “لن يجعل حركة حماس تتخلى عن مطالبها في وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من غزة”.