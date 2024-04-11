شهادات قاسية حول تفاصيل “أعنف” اقتحام لمستشفى الأمل في خان يونس (فيديو)

دمار هائل وتخريب متعمد تركته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلفها في مستشفى الأمل بخان يونس في جنوب قطاع غزة بعد الانسحاب، ولا سيما قسم الإسعاف والطوارئ الذي تعمّد الاحتلال تدميره حتى لا ينقذ حياة المصابين والمرضى.

“لا شيء يصلح لعلاج المرضى داخل المستشفى”.. هكذا وصف الوضع عوني خطاب، مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بخان يونس، مردفًا “دمار كبير جدًّا في كل أنحاء ومحتويات مستشفى الأمل، وجميع المداخل مدمرة وجميع سيارات الإسعاف عبارة عن حطام لا تصلح للاستخدام ولا لإنقاذ الضحايا”.

“تدمير قسم الإسعاف بالكامل”

وأضاف في حديثه للجزيرة مباشر “هذه هي المرة الثانية لاقتحام الاحتلال للمستشفى، لكن هذه المرة هي الأعنف، وتم تدمير قسم الإسعاف بالكامل”.

خطاب، أشار أيضًا إلى وجود جثامين داخل المستشفى لشهداء قتلهم الاحتلال، موضّحًا أن “هذه الجثث تم استهدافها داخل أسوار المستشفى، وهناك جثمان لشهيد استخرجه الاحتلال لأخذ عيّنة منه”.

وتابع “مستشفى الأمل أصحب كجميع مستشفيات القطاع لا تصلح للخدمة بسبب تدمير الاحتلال، وهذا هو الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي”.

تفاصيل الاقتحام “الأعنف”

وحول تفاصيل الاقتحام قال ماهر عطا الله، مدير الشؤون المالية والإدارية في مستشفى الأمل “الاحتلال دخل علينا المستشفى يوم 24 مارس/آذار، وأجبرونا على الإخلاء، وأخرجنا المرضى وكل أفراد الطاقم الطبي”.

ووفقًا لرواية عطا الله، فإن الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف أثناء حصار مستشفى الأمل أكثر من مرة، كما تم استهداف الأطباء والمرضى أثناء وجودهم، “واستشهد بعض أفراد الطاقم الطبي وكذلك بعض المرضى بسبب قصف الاحتلال”.