قيادي في حماس: البعض كان يلمز ويقول أين هم أبناء إسماعيل هنية؟ (فيديو)

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن “جميع قادة حماس الذين أعرفهم في قطاع غزة فقدوا الكثير من أهلهم في هذه المعركة”.

وأضاف النونو لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء “لا أعرف أيًّا من قيادة حماس لم يقدم ابنا شهيدا أو أخا أو أما أو أبا أو ابن أخ أو ابن أخت في هذه المعركة”.

“كبار قادة حماس فقدوا شهداء”

وتابع: يمكنني أن أعدد العشرات من قيادات حماس من الصف الأول الذين فقدوا شهداء.

وردًّا على الاتهامات التي كانت تقول وتتساءل أين هم أبناء إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس؟ قال النونو إن هذه الاستفسارات تندرج في إطار “الحملات التي يوجد خلفها ذباب إلكتروني”.

وقال “اليوم أنجال وأحفاد القائد إسماعيل هنية استشهدوا في الشاطئ، في مخيمهم الذي ولدوا وعاشوا فيه، ولم يخرجوا منه وبقوا صامدين رغم محاولات التهجير، ورغم هدم بيتهم وبقائهم في خيمة”.

“هؤلاء هم أبناء قادة المقاومة”

وشدد النونو قائلًا “هؤلاء هم أبناء القادة وأبناء قيادة المقاومة الفلسطينية التي تقول ما تفعل”.

واستشهد، أمس الأربعاء، 3 من أبناء إسماعيل هنية، وعددًا من أحفاده جراء استهداف الاحتلال سيارة كانت تقلهم في مخيم الشاطئ بقطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الشهداء سقطوا حينما كانوا يتنقلون على متن سيارة لأداء صلة الرحم وتهنئة السكان بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن اغتيال أبناء إسماعيل هنية مشيرًا إلى أن استهداف أبناء هنية جاء في غارة من طائرات حربية بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام.

وأكد إسماعيل هنية، أن أبناءه حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة، مضيفًا للجزيرة مباشر أن عائلته قدمت حوالي 60 شهيدا، وأن دماء أبنائه ليست أغلى من دماء أبناء الشعب الفلسطيني من الشهداء.