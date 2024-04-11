مذيعة أمريكية تنتقد محاولة السياسيين والإعلاميين اعتبار نتنياهو مشكلة إسرائيل
“المجتمع الإسرائيلي بأكلمه متطرف”
تحدثت المذيعة والباحثة الأمريكية آبي مارتن خلال مقابلة لها، عن المجتمع الإسرائيلي وتطرّفه، منتقدة المحاولات السياسية والإعلامية لتصوير المشكلة وكأنها في رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وليس في الكيان بأكمله.
ووصفت آبي المجتمع الإسرائيلي بأنه “فاشيّ، ولا مكان هناك لليسار من الأصل”، مؤكدة أنها تنزعج حين ترى السياسيين يحاولون حصر الأمر في نتنياهو وكأنه حالة متطرفة في المجتمع، في حين أن الحقيقة أنه نموذج فقط من البقية.
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“هذه هي إسرائيل”
وأكدت آبي أن السياسيين والصحفيين في العالم يحاولون تصدير تلك الفكرة “لكن الحقيقة أن هذه هي إسرائيل، الدولة الاستعمارية التي تأسست على التهجير العرقي للفلسطينيين”.
كما تحدثت آبي عن الفترة التي قضتها داخل الأراضي الفلسطينية، وكيف صرّح الإسرائيليون الذين قابلتهم هناك بنيتهم إبادة الفلسطينيين، وتهجيرهم، دون أي خوف أو مواربة.
كما أشارت آبي إلى رؤية المجتمع الإسرائيلي لما يحدث في غزة، وتأييد الأغلبية الساحقة لما يفعله الجيش من جرائم، بل يرى البعض أن الجيش لا يستخدم قوة كافية.