مع تحسب رد إيراني.. قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يصل إسرائيل

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بالرد على إيران في حال مهاجمتها إسرائيل وسط مخاوف من أن تكون طهران تجهز لضرب تل أبيب ردًا على الهجوم الذي أودى بحياة قادة عسكريين إيرانيين كبار في العاصمة السورية دمشق.

وأضاف نتنياهو في تعليقات نشرها مكتبه بعد زيارة قام بها لقاعدة تل نوف الجوية: “إسرائيل تواصل حربها في قطاع غزة، ولكنها نستعد أيضًا لسيناريوهات تشمل تحديات تنطلق من ساحات أخرى (لم يحددها)”.

وأردف: “لقد حددنا مبدأ بسيطًا مفاده، أن من يؤذينا نؤذيه، ونحن مستعدين للوفاء بكل احتياجاتنا الأمنية لدولة إسرائيل دفاعيًا وهجوميًا”.

تل أبيب تتحسب لرد إيراني

في السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب تتحسب لرد إيراني على اغتيال الجنرال محمد رضا زاهدي، بغارة جوية قالت طهران إنه قصف إسرائيلي استهدف مبنى قنصليتها في دمشق مطلع إبريل/نيسان الجاري.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قال إن إسرائيل ارتكبت خطأ عندما قتلت الجنرال زاهدي، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان.

ووجّه خامنئي تهديدًا على الفور بعد الهجوم، وكرره الأربعاء، في كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر، أشار فيها إلى “أن الكيان الصهيوني الشرير أضاف خطأ آخر إلى أخطائه بالهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا وعليه أن يعاقب وسينال العقاب على ذلك”، مبينًا: “القنصليات والسفارات تعد جزءًا من أراضي الدول التابعة لها وحين هاجموا القنصلية فكأنهم هاجموا أراضينا”.

ولم تعترف إسرائيل رسميًا بالهجوم، لكنها لم تنف مسؤوليتها أيضًا.

قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يصل إسرائيل

وفي وقت سابق الخميس، أفاد راديو إسرائيل أن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال الأمريكي مايكل إريك كوريلا، وصل تل أبيب، وسط مخاوف من هجوم عسكري وشيك من جانب إيران.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنه جرى التخطيط لزيارة كوريلا، قبل هجوم دمشق وتتعلق في الأساس ببناء رصيف على ساحل غزة لإنزال المساعدات الإنسانية.

وأمس الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وذكر بايدن أنه أبلغ نتنياهو أن “التزام أمريكا حيال أمن إسرائيل في مواجهة تلك التهديدات من إيران ووكلائها لا يتزعزع. دعوني أكرر، راسخ لا يتزعزع، (سنبذل) كل ما نستطيع لحماية أمن إسرائيل”.

روسيا وألمانيا تدعوان إلى ضبط النفس

ودعت روسيا وألمانيا دولًا في الشرق الأوسط إلى التحلي بضبط النفس، واتصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بنظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ودعته إلى التحلي “بأقصى درجات ضبط النفس”، لتجنب المزيد من التصعيد.

ونصحت وزارة الخارجية الروسية مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى الشرق الأوسط خاصة إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية.

ومددت شركة “لوفتهانزا” الألمانية للطيران، وهي واحدة من شركتي طيران “غربيتين” تنظمان رحلات إلى العاصمة الإيرانية، تعليق رحلاتها إلى طهران.

وأمس الأربعاء، نشرت وكالة أنباء إيرانية تقريرًا باللغة العربية على منصة “إكس” يفيد بإغلاق المجال الجوي فوق طهران بالكامل لإجراء تدريبات عسكرية، وحذفت الوكالة التقرير بعد ذلك.