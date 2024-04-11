مقتل صرّاف لبناني تتهمه واشنطن بتسهيل تحويل أموال من إيران إلى حماس

قُتل لبناني خاضع لعقوبات من واشنطن التي تتهمه بتسهيل نقل أموال من إيران إلى الجناح العسكري لحركة حماس، قرب بيروت، على ما أفاد مصدر أمني لبناني، الأربعاء.

وعُثر على محمد سرور مقتولًا بعد إصابته بما لا يقل عن خمس رصاصات، الثلاثاء، بمنزل في بلدة بيت مري المطلّة على العاصمة اللبنانية، وفق المصدر الذي تحدث لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأشار المصدر إلى أن سرور كان يحمل مبلغًا ماليًا لم يسرقه منفذو الجريمة.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، مساء الثلاثاء، بالعثور على جثة سرور (57 عامًا) قرب بيت مري.

وفي مؤتمر صحفي، ضغطت عائلة سرور من أجل إجراء تحقيق كامل في ملابسات مقتله، لكنها لم تتهم أي فرد أو جماعة أو حكومة بعينها.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد صدر عن العائلة بيان جاء فيه: “فقدنا الاتصال بالحاج محمد، منذ 7 أيام، أبلغنا القوى الأمنية، وقد عُثر عليه مضرجًا بدمائه في شقة سكنية في بيت مري، ونتقدّم بالشكر من الأجهزة الأمنية عمومًا، ومن فرع المعلومات خصوصًا الذي كشف عن الجريمة”.

وأضاف البيان “أما أسئلتنا فهي: من استدرج الحاج محمد إلى هذا المكان، وما هو الهدف من استدراجه، وما هو الهدف من قتله بهذه الطريقة وبهذا التوقيت، وما هي أهداف الجريمة، ومن هي الجهة المسؤولة عنها”؟.

وختم “باسم أهالي اللبوة والعائلة إننا لن نسكت عن الحادثة بكلّ مسؤولية، ومحمد سرور هو شهيد الوطن، وسيكون لنا موعد لتشييعه مع محبّيه”.

اتهامات أمريكية لسرور

وفي أغسطس/آب 2019، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أربعة أفراد بينهم سرور بتهمة تسهيل تحويل “عشرات ملايين الدولارات من فيلق القدس” الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني “إلى حماس عن طريق حزب الله في لبنان من أجل شنّ عمليات إرهابية مصدرها قطاع غزة”.

وأشارت الخزانة الأمريكية حينها إلى أن سرور كان “مسؤولًا عن نقل عشرات ملايين الدولارات سنويًا من فيلق القدس إلى كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحماس.

ونوّهت إلى أن سرور “كان بحلول العام 2014 مسؤولًا عن كل التحويلات المالية” بين الطرفين وأن لديه “تاريخ طويل من العمل في بنك (بيت المال)”.

وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في العام 2006 “بيت المال” مؤسسة “مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو تعمل من أجل أو لحساب حزب الله”.