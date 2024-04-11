نيكاراغوا تغلق سفارتها في برلين بعد مقاضاتها أمام العدل الدولية

طالبت نيكاراغوا بالوقف الفوري لشحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أن جمهورية نيكاراغوا أغلقت سفارتها في العاصمة برلين.

وقالت وسائل الإعلام الألمانية إن قرار إغلاق السفارة جاء عقب رفع نيكاراغوا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا.

وأوضحت وسائل الإعلام أن سفارة نيكاراغوا في النمسا ستتعامل مع الإجراءات القنصلية والطلبات الأخرى الواردة من ألمانيا.

ولفتت إلى وجود نحو 250 مواطنًا يحملون جنسية نيكاراغوا في ألمانيا، وحوالي ألف مواطن ألماني يعيشون في نيكاراغوا.

وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بالمساهمة في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وطالبت نيكاراغوا بالوقف الفوري لشحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، ودعت إلى استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

4 دول غربية متهمة

وفي شهر فبراير/شباط الماضي اتهمت حكومة نيكاراغوا كلًّا من ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وكندا بتزويد إسرائيل بالأسلحة ومسؤوليتها عن ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وأوضحت حكومة الرئيس دانييل أورتيغا، أن الدول الأربع زودت إسرائيل بالأسلحة، وتسببت في “تسهيل أو ارتكاب انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.

يُذكر أن رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا متمرد يساري سابق، وهو مقرب من خصوم الولايات المتحدة خاصة روسيا والصين، وقد حصل عام 2021 على فترة رئاسية بعد سجن معارضيه الرئيسيين في انتخابات انتقدتها الولايات المتحدة.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربًا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارًا هائلًا؛ مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.