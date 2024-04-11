واشنطن تعلن تدمير 11 مسيّرة حوثية و7 غارات أمريكية بريطانية تستهدف الحديدة

كشفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم الخميس، أنها دمرت 11 طائرة مسيّرة أطلقت من مناطق سيطرة جماعة الحوثي، في حين أعلنت الجماعة اليمنية تعرض محافظة الحديدة إلى 7 غارات أمريكية بريطانية خلال ساعات.

وتعد محافظة الحديدة من أهم المحافظات اليمنية، وبها مطار دولي و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

“اشتباك دفاعا عن النفس”

وقالت القيادة المركزية، في بيان عبر منصة إكس، إن قواتها نجحت مساء الأربعاء -في الاشتباك دفاعا عن النفس- مع 8 طائرات بدون طيار وتدميرها في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت أن القوات نجحت في الاشتباك مع 3 طائرات بدون طيار انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون، أطلقت اثنتان منها فوق خليج عدن، وأطلقت الثالثة فوق البحر الأحمر.

وأفاد البيان بأنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار بالسفن الأمريكية أو سفن التحالف (حارس الازدهار) أو السفن التجارية.

وقال البيان إن الطائرات المسيّرة كانت تمثّل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة.

استهداف سفن أمريكية وإسرائيلية

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن تلك الأنباء، لكن الجماعة أعلنت مساء الأربعاء استهداف 4 سفن أمريكية وإسرائيلية في خليج عدن.

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين، يحيى سريع في بيان متلفز، إن القوات المسلحة (التابعة للجماعة) نفذت 4 عمليات عسكرية صباح الأربعاء في خليج عدن.

وأوضح أن الهجمات استهدفت السفينتين الإسرائيليتين (إم إس سي داروين) و(إم إس سي جينا) والسفينة الأمريكية (يوركتاون) وأخرى أمريكية حربية لم يذكر اسمها.

وأضاف أنه تم استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة.

تدمير صاروخ باليستي

وقال الجيش الأمريكي، الثلاثاء، إنه دمر صاروخا باليستيا مضادا للسفن فوق خليج عدن أطلقه الحوثيون ومن المرجح أنه كان يستهدف السفينة يورك تاون.

واستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي “تضامنًا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشنّ ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها أصبحت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

وفي الآونة الأخيرة، قالت الجماعة إنها ستوسع ضرباتها لتشمل السفن المرتبطة “بالعدو” المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح.