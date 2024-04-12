أسعار الذهب تصل لمستوى قياسي مع ترقب ضربة إيرانية ضد إسرائيل

سجلت أسعار الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا، الجمعة، مدفوعة بالتوترات في الشرق الأوسط، على خلفية التقارير التي تحدثت عن أن إيران تستعد لهجوم مباشر ضد إسرائيل، الجمعة أو غدًا السبت.

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) متجاوزًا حاجز الـ2400 دولار للمرة الأولى، مرتفعًا بواقع 1.2% إلى 2400.67، وتتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع بعد أن دفعت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط المستثمرين صوب الملاذ الآمن، بحسب وكالة “بلومبرغ” للأنباء.

ويتأهب الشرق الأوسط والولايات المتحدة لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل بعد هجوم بطائرات حربية إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، مطلع إبريل/نيسان الجاري.

وارتفع السعر الفوري للذهب بواقع 0.9% إلى 2393.73 دولارًا للأوقية.

وارتفع سعر الفضة إلى 29.2295 دولارًا للأوقية، مسجلًا أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2021.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% عند التسوية إلى 2374.1 دولارًا.

واخترق البلاتين مستوى 1000 دولار للأوقية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 4 أشهر.

وصعد البلاتين 0.6% إلى 985.65 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.9% إلى 1055.62 دولارًا.

وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين في “أكتيف تريدز”، إن هناك احتمالًا لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب وسط مشتريات البنوك المركزية، ومع ارتفاع الطلب على الأصول التي تعد ملاذات آمنة مع تزايد القلق بين المستثمرين بشأن تصاعد الصراعات الجيوسياسية.