السودان.. الجيش يعلن التحرك لاسترداد ولاية الجزيرة من “الدعم السريع” (فيديو)

أعلن ياسر العطا عضو مجلس السيادة السوداني مساعد قائد الجيش أن القوات المسلحة ستتحرك نحو ولاية الجزيرة (وسط)، لاستردادها من قوات الدعم السريع.

وقال العطا خلال مخاطبته منتسبي الجيش في أم درمان، الجمعة، إن قوات الجيش ستتحرك من 4 محاور من اتجاه الشرق و3 محاور من الجنوب و3 أخرى من الغرب.

كما أوضح أن الجيش سيتحرك من 3 محاور أيضًا من شمال السودان نحو مدينة الخرطوم بحري شمال العاصمة، للسيطرة عليها واستردادها من الدعم السريع.

وأكد مساعد قائد الجيش أن القوات المسلحة ستنتصر على قوات الدعم السريع، وستدمر ما وصفهم بـ”الأوباش” وحذفهم من تاريخ السودان، على حد قوله.

وذكر العطا أن الجيش سيعمل على فتح الطرق كلها في العاصمة الخرطوم خلال الأيام المقبلة.

واندلعت المعارك في الخرطوم في 15 إبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه في ذلك الحين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأدت هذه الاشتباكات التي باتت تغطي مساحات واسعة من البلاد الى مقتل آلاف الأشخاص من بينهم 10 آلاف إلى 15 ألفًا في مدينة واحدة في إقليم دارفور بغرب البلاد، وفق الأمم المتحدة.

واضطر 6 ملايين ونصف مليون سوداني إلى النزوح من ديارهم بينما لجأ مليونان ونصف مليون إلى دول مجاورة.