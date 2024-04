الولايات المتحدة تقيّد حركة دبلوماسييها في إسرائيل

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، قيودا على حركة دبلوماسييها في إسرائيل بسبب مخاوف أمنية، وفق ما أعلنت سفارتها، وسط تزايد المخاوف من رد إيراني على الغارة التي نسبت لإسرائيل والتي استهدفت قنصلية طهران في دمشق.

وجاء في بيان صدر عن السفارة الأمريكية في القدس المحتلة: “من باب الحذر الشديد، يُمنع موظفو الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم من السفر خارج مناطق تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر”.

وأضاف البيان: “يُسمح لموظفي الحكومة الأمريكية بالمرور بين هذه المناطق الثلاث للسفر الشخصي”.

وتابع بيان السفارة: “ردًا على الحوادث الأمنية الأخيرة ودون إشعار مسبق، يجوز للسفارة الأمريكية تقييد أو منع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم من السفر إلى مناطق معينة في إسرائيل (بما في ذلك البلدة القديمة في القدس) والضفة الغربية”.

وأوضح البيان: “تذكّر سفارة الولايات المتحدة في القدس المواطنين الأمريكيين بالحذر وزيادة الوعي الأمني الشخصي حيث أن الحوادث الأمنية غالبًا ما تقع دون سابق إنذار، ولا تزال البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة تبعا للوضع السياسي والأحداث الأخيرة”.

وتوعد مسؤولون إيرانيون يتقدمهم المرشد الإيراني علي خامنئي بأن إسرائيل سوف “تنال العقاب” بعد الهجوم على قنصلية طهران في دمشق، مطلع أبريل/نيسان الجاري، والذي حملت الدولة العبرية مسؤوليته.

ودمر الهجوم القنصلية الإيرانية وأدى إلى مقتل 16 شخصا، ونعى الحرس الثوري الإيراني 7 من أفراده في الهجوم، بينهم ضابطان كبيران.

في السياق، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الكامل لإسرائيل في مواجهة التهديدات الإيرانية، مشيرة إلى أن تصعيد التوترات ليس من مصلحة طهران.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي، أن واشنطن قلقة من زيادة التوتر في الشرق الأوسط، وخاصة تهديدات إيران ضد إسرائيل.

وشدد ميلر على أن واشنطن تدعم بشكل كامل إسرائيل في مواجهة هذه التهديدات، لافتا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يبذل جهودا دبلوماسية مع نظرائه التركي والصيني والسعودي بالإضافة إلى الحلفاء الأوروبيين.

.@SecBlinken spoke with Israeli Defense Minister @yoavgallant, welcoming recent announcements and emphasizing the urgency for Israel to improve deconfliction and aid facilitation. He reiterated that the U.S. stands with Israel against threats by Iran.

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) April 11, 2024