تمناها صغيرا فنالها رجلًا.. حازم إسماعيل هنية تمنى الشهادة قبل 30 عامًا (فيديو)

في مقابلة تلفزيونية قديمة، أبدى حازم إسماعيل هنية، نجل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حبه وتمنيه للشهادة، وذلك قبل نحو 30 عامًا من استشهاده بغارة إسرائيلية أول أمس الأربعاء.

وقال حازم، الذي كان طفلًا آنذاك، إنه “يحب الشهادة لأنها تدخل الجنة”. وأضاف “مش بندور على الحياة، الحياة كويسة بس مش كثير، الاستشهاد أحسن، بدي أكون شهيدا إن شاء الله”.

وافتخر والده، الذي لم يكن يتولى أي منصب قيادي آنذاك، بابنه الطفل الذي فضّل الموت شهيدًا على الحياة.

وقال هنية في ذات المقابلة، معقبًا على أمنية ابنه “الشهادة في شعبنا الفلسطيني أصبحت هي عنوان المرحلة”.

وفي أول أيام عيد الفطر، أول أمس الأربعاء، استشهد حازم رفقة شقيقيه محمد وأمير، واثنين من أبنائه، جراء استهداف مركبتهم بقصف إسرائيلي في مخيم الشاطئ.