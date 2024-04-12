سياسة|قطاع غزة

ثالث أيام العيد.. استشهاد 26 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة (فيديو)

جثامين شهداء الغارة الإسرائيلية على مدينة غزة
مدة الفيديو 06 minutes 16 seconds
12/4/2024

استشهد 26 فلسطينيًّا، اليوم الجمعة، بقصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة شمالي القطاع ومخيم النصيرات وسط القطاع، في ثالث أيام عيد الفطر.

وقالت مصادر خاصة للجزيرة مباشر، إن 25 مواطنًا استشهدوا بقصف إسرائيلي لمنزل لعائلة الطباطيبي في منطقة السدرة بحي الدرج وسط مدينة غزة.

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وذكر بيان لجهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة أن طواقم الإنقاذ لا تزال تعمل على انتشال قتلى ومصابين من تحت أنقاض المنزل المستهدف، مؤكدًا استشهاد 25 فلسطينيا وإصابة آخرين.

وأشار إلى أنه لا يزال حتى اللحظة هناك قتلى وجرحى تحت الأنقاض تحاول فرق الدفاع المدني انتشالهم.

مخيم النصيرات

وفي حادث آخر، أفادت مصادر للجزيرة مباشر، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي لمخيم النصيرات وسط غزة.

وأظهرت المشاهد التي حصلت عليها قناة الجزيرة مباشر، لحظة وصول الشهيد وعشرات الإصابات إلى مستشفى العودة لتلقي العلاج، وبيّنت المشاهد أن أغلب المصابين أطفال.

وحلّ عيد الفطر هذا العام في حين تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

المصدر : الجزيرة مباشر