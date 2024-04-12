حزب الله يعلن قصف شمال إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا (فيديو)

أعلن (حزب الله) اللبناني، مساء الجمعة، استهداف مواقع عسكرية شمالي إسرائيل من جنوبي لبنان بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وقال الحزب في بيان إن قواته قصفت “مرابض مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها على بلدتي الطيبة وعيتا الشعب”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوّت في منطقة “إصبع الجليل” شمالي إسرائيل، فيما أفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن قرابة 50 صاروخًا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل شمالي إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن الجيش رصد عددًا كبيرًا من الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان نحو إصبع الجليل، حيث اعترضها نظام القبة الحديدية، وأشارت إلى أنه لم تقع أية إصابات أو أضرار.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت عددًا من المناطق جنوبي لبنان.

كما شنّ طيران جيش الاحتلال غارة جوية استهدفت منزلًا في بلدة “الطيبة” في جنوب لبنان دون وقوع إصابات، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم منطقة “كنعان” في أطراف بلدة “بليدا” في جنوب لبنان.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال، بعد ظهر الجمعة، الأحياء السكنية في بلدة “حولا”، كما قصفت حي “المعاقب” وحي “الألمان” في البلدة، كما قصفت أيضًا بلدة “مركبا” في جنوب لبنان، بحسب “الوكالة الوطنية للإعلام”.

ونفّذت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت بصاروخ موجّه وادي بلدة “حانين”.