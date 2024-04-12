خالد مشعل: استشهاد أبناء هنية نقطة تحول في المعركة (فيديو)

ألقى خالد مشعل، رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، مساء أمس الخميس، كلمة في عزاء أبناء وأحفاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة.

واعتبر مشعل، أن استهداف الاحتلال لأبناء هنية، بمثابة “إفلاس”، متوقعًا أن يكون استشهادهم دليلًا على قرب نهاية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال مشعل “في حرب 2008، استشهد نزار ريان، ثم بعده سعيد صيام، قلت آنذاك لقد انتهت الحرب، كان استشهادهما علامة على إفلاس العدو وأنه يبحث عن مخرج”.

وأضاف “وأزعم، رغم أن هذه المعركة منذ 6 أشهر، ترجل فيها شهداء عظام من القادة وأبناء الشعب، أن استشهاد أولاد وأحفاد إسماعيل هنية علامة فارقة ونقطة تحول في هذه المعركة وستعجل نهايتها، وستعجّل تراكم الغضب العالمي على هذا الكيان الوحشي”.

كما اعتبر أن استشهاد أبناء زعيم الحركة، بمثابة وسام شرف له، فضلا عن كونه فخرًا لهنية وللحركة، قائلًا “هذا تأكيد على أن الكوادر والأبناء كلهم يتسابقون للشهادة”.

والأربعاء، استشهد 3 من أبناء هنية وعدد من أحفاده جراء استهداف مركبتهم بقصف إسرائيلي في مخيم الشاطئ، في أول أيام عيد الفطر.