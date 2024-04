شاهد: الشرطة الألمانية تفض بالقوة مؤتمرا مؤيدا للفلسطينيين في برلين

فضت الشرطة الألمانية مؤتمرًا مؤيدًا للفلسطينيين في العاصمة برلين، وطلبت من نحو 250 مشاركًا مغادرة مكان المؤتمر.

وكان رجال شرطة قد قاطعوا الحدث بالفعل خلال خطاب عبر تقنية “الفيديو” للمفكر الفلسطيني البريطاني سلمان أبو ستة.

وعندما تحدث أبو ستة قطعت الشرطة الإرسال، وفصلت الكهرباء مؤقتًا.

#Germany practices democracy #Berlin police canceled the entire conference

Police stormed the building of the Palestine Congress and turned off the electricity supply.

Germany shows its true face and again stands on wrong side of history#Fascism exposed #Israel#Palestine pic.twitter.com/WceqadzDgM — Christina Themelis (@tinathemelis) April 12, 2024

وأعلنت الشرطة الألمانية في منشور أنها حظرت ما تبقى من فعاليات للمؤتمر الذي كان مقررًا أن يستمر حتى الأحد.

وجاء في منشور الشرطة “هناك خطر يكمن في احتمال دعوة متحدّث سبق أن أدلى في الماضي بتصريحات علنية معادية للسامية أو ممجّدة للعنف، للحديث مجددًا”.

وكانت مجموعات مختلفة مؤيدة للفلسطينيين قد بدأت اليوم “المؤتمر الفلسطيني” الذي يستمر لثلاثة أيام، لكن تم فضه بعد حوالي ساعتين فقط.

وأظهرت الصور الشرطة وهي تقتحم المكان، وتأمر الناس بالخروج منه.

Jewish Israeli activist Udi Raz being detained by police just after they announced the event was being shut down pic.twitter.com/htLO5uwbKB — Ruairí Casey (@Ruairi_Casey) April 12, 2024

نية مسبقة للفض

وكانت المحامية المختصة بالقضايا الجنائية نادية سمور، قالت في وقت سابق إن الحكومة الألمانية تحاول عرقلة انعقاد مؤتمر فلسطين في العاصمة برلين.

وأضافت سمور، للأناضول، أن السلطات الألمانية لا تملك حظر انعقاد المؤتمر لأنه يندرج في إطار “حرية التجمع والتظاهر”، إلا أنها تتحجج بوجود بعض النقائص في القاعة التي ستحتضن المؤتمر مثل نظام الإطفاء، ورخصة التشغيل وغيرها.

Watch German police break into the control room at the Palestine Congress to shut down the electricity and power supply. Our team at the scene reports that after shutting off the organizers' live stream, police went from person to person, demanding they stop live streaming from… pic.twitter.com/XJ6RcmGVzA — red. (@redstreamnet) April 12, 2024

وأشارت إلى منع سلطات ألمانيا الطبيب الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة، من دخول أراضيها، وتوقيفه في المطار، بعد أن كان من المقرر مشاركته في المؤتمر.

وأكدت سمور، أن قرار منع دخول أبو ستة الأراضي الألمانية لا يستند إلى مبرر قانوني، لا سيما وأن غسان أبو ستة رئيسًا ممثلًا للطلاب بجامعة غلاسكو في إسكتلندا.