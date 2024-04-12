“كيف العيد معك؟”.. نازح فلسطيني يبكي بعد سؤال من مراسل الجزيرة مباشر (فيديو)

يحلّ عيد الفطر هذا العالم قاسيًا ومؤلمًا على الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة، جراء الحرب المدمّرة التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 6 أشهر.

وفي جولة للجزيرة مباشر في خيام النازحين في غزة، لم يملك مواطن فلسطيني دموعه عندما سأله المراسل عن حاله في العيد.

وأجاب المواطن، والدموع تنهمر من عينه: “عيد مين يا عمي؟ قل لي عيد مين؟ أول مرة إمبارح (أمس) أحس بأمي وأبوي، ومخنوق مش لاقي حد أشكي له اللي في قلبي”.

وأضاف بأسى “إمبارح بس افتكرت الناس اللي ماتوا، أحسن ناس ماتوا، في العيد اللي كانوا بيجوني بشيلوني بيرفعوا عني همومي، يا خال يا عم سيد، ما لقيتش ولا واحد منهم”، وتابع “وأنا بصلي لقيت نفسي وحيدا، معرفتش أروح لأخواتي”.

وطلب المواطن، الذي أصبح نازحًا يعيش في خيمة، من المراسل أن يدخل ليرى الخيمة من الداخل، قائلًا “اتفرج حالتنا كيف؟ لا ينام فيها بشر”.

"كيف العيد معك؟".. نازح فلسطيني يبكي بعد سؤال من مراسل #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/uyKiQl3CIu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 12, 2024

وأشار إلى فقدانه العديد من أفراد أسرته خلال هذه الحرب، وقال “أولاد أختي راحوا، أولاد إخواني راحوا، أمي راحت، أبوي راح، كل الدنيا راحت، وين العيد؟ عايز أفهم إيش ذنبنا إحنا، يا شعوب يا عربية ما لنا ذنب في أي حاجة”.

وحلّ عيد الفطر هذا العام في حين تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى اليوم الجمعة، 33 ألفًا و634 شهيدًا و76 ألفًا و214 جريحًا، أغلبهم نساء وأطفال، إضافة إلى دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.