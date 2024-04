منظمة أممية تكشف قائمة مستلزمات طبية تمنعها إسرائيل عن غزة

كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عن قائمة مستلزمات طبية تمنع إسرائيل دخولها إلى غزة، وبينها أجهزة منقذة للحياة.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة إكس، أمس الخميس، حيث قال الصندوق إن إسرائيل تمنع إدخال مواد مثل “أجهزة التنفس الصناعي والكراسي المتحركة ومستلزمات الولادة وأجهزة الموجات فوق الصوتية والمولدات الكهربائية” إلى غزة.

وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن هذه ليست سوى بعض المواد المحظورة.

وبحسب أخبار تناقلتها وسائل إعلام دولية فإن إسرائيل رفضت دخول العديد من المساعدات إلى غزة مثل المقصات الصغيرة وأقلام الإنسولين ومواد التخدير وأسطوانات الأكسجين ومستلزمات عمليات جراحية.

These are some of the dozens of items aid agencies have had rejected for delivery to #Gaza : https://t.co/sOmPHE7A5E

وأرسلت دول عديدة مساعدات إنسانية إلى غزة عبر الأراضي المصرية، ولكن بسبب العوائق الإسرائيلية، لا يزال قسم كبير من تلك المساعدات ينتظر في مصر.

وحلّ عيد الفطر هذا العام في حين تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى اليوم الجمعة، 33 ألفًا و634 شهيدًا و76 ألفًا و214 جريحًا، أغلبهم نساء وأطفال، إضافة إلى دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

Yesterday UNFPA returned again to Emirati Hospital in Rafah-delivering 2,000 vials of Oxytocin,for 20 days of life-saving maternal health services by heroic doctors and midwives. Despite exhaustion + fear, their resolve remains unyielding and their ask clear: #CeasefireNOW #Gaza pic.twitter.com/F4zFloc9v4

— UNFPA Palestine (@UNFPAPalestine) April 12, 2024