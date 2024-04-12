سياسة|قطاع غزة

منظمة أممية تكشف قائمة مستلزمات طبية تمنعها إسرائيل عن غزة

منظمة أممية تكشف قائمة مستلزمات طبية تمنعها إسرائيل عن غزة
منظمة أممية تكشف قائمة مستلزمات طبية تمنعها إسرائيل عن غزة (منصات التواصل)
12/4/2024

كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عن قائمة مستلزمات طبية تمنع إسرائيل دخولها إلى غزة، وبينها أجهزة منقذة للحياة.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة إكس، أمس الخميس، حيث قال الصندوق إن إسرائيل تمنع إدخال مواد مثل “أجهزة التنفس الصناعي والكراسي المتحركة ومستلزمات الولادة وأجهزة الموجات فوق الصوتية والمولدات الكهربائية” إلى غزة.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن هذه ليست سوى بعض المواد المحظورة.

وبحسب أخبار تناقلتها وسائل إعلام دولية فإن إسرائيل رفضت دخول العديد من المساعدات إلى غزة مثل المقصات الصغيرة وأقلام الإنسولين ومواد التخدير وأسطوانات الأكسجين ومستلزمات عمليات جراحية.

وأرسلت دول عديدة مساعدات إنسانية إلى غزة عبر الأراضي المصرية، ولكن بسبب العوائق الإسرائيلية، لا يزال قسم كبير من تلك المساعدات ينتظر في مصر.

وحلّ عيد الفطر هذا العام في حين تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى اليوم الجمعة، 33 ألفًا و634 شهيدًا و76 ألفًا و214 جريحًا، أغلبهم نساء وأطفال، إضافة إلى دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، ورغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر