موظف مستقيل من الخارجية الأمريكية للجزيرة مباشر: نحن بحاجة ملحة إلى التغيير (فيديو)

نظم ناشطون وقفة في العاصمة الأمريكية، أمس الخميس، لتأبين موظفي “المطبخ العالمي” الذين قتلوا بغارة إسرائيلية على غزة.

وقال جوش بول، الموظف المستقيل من وزارة الخارجية الأمريكية احتجاجًا على تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الحرب في غزة، إن مقتل موظفي المطبخ العالمي مأساة، محملًا الولايات المتحدة المسؤولية عن الواقعة.

وأضاف بول في تصريحات للجزيرة مباشر “نحن بحاجة ملحة إلى تغيير سياستنا سواء فيما يتعلق بتدفق الأسلحة أو فتح باب المساعدات الإنسانية وإعادة النظر بشكل جذري في عملية السلام، وأصبح واضحًا اليوم أن ما نفعله لم ينجح”.

وبشأن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح قال بول “أعتقد، لسوء الحظ، أن إسرائيل لا تزال تنوي القيام بعملية في رفح. لا أعرف متى سيكون ذلك”.

واستدرك “ولكنني أعتقد أنه بغض النظر عما إذا كان الأمر كذلك أم لا، فإن هناك كارثة إنسانية في غزة ستستغرق سنوات عديدة لحلها مع تدمير العديد من المنازل والمستشفيات والجامعات”.

وأضاف “إن سكان غزة الآن في وضع يائس، ولن يكون هناك أي حل سهل، وسوف يعتمدون على المساعدات الإنسانية سنوات عديدة قادمة. لذلك نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا، أولًا وقبل كل شيء، للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف دائم لإطلاق النار، ومن ثم إيجاد طريق للمضي قدمًا لكي لا يحدث هذا مرة أخرى أبدًا”.

وتابع الموظف السابق بالخارجية الأمريكية “كل ما يحدث في غزة كان متوقعًا للغاية. منذ أكتوبر وما كان يقوله المسؤولون الإسرائيليون، لكن أمريكا لم ترغب في الاستماع وأغلقت أذنيها وتظاهرت بأن كل شيء كان على ما يرام. أعتقد أننا جميعا نرى الآن، أكثر من 30 ألف شخص ماتوا، لكن لم يفت الأوان بعد بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يعيشون في غزة والذين يحتاجون إلى سياسة التغيير من أجل البقاء”.