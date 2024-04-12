نشطاء يزرعون 41 ألف علم في جامعة أمريكية تكريما لشهداء غزة (فيديو)

حرص طلاب من جامعة ماركيت بمدينة ميلواكي في ولاية ويسكونسن الأمريكية، على تكريم آلاف الشهداء الفلسطينيين في غزة، عبر زراعة أعلام ترمز لهم في ساحة الجامعة.

ووثق نشطاء خلال الأيام الماضية الساحة وقد امتلأت بالأعلام، حيث زرع الطلاب 41 ألف علم تحمل ألوان العلم الفلسطيني، شارك في زراعتهم طلاب وناشطون من المدينة.

وقال المنظمون إن العمل يهدف لجعل العدد الهائل للشهداء الفلسطينيين مرئيًا، من أجل رفع مستوى الوعي بما يعانيه سكان القطاع، وقد جاءت زراعة الأعلام، في بداية أسبوع حافل بالفعاليات في الجامعة لتكريم شهداء غزة والتنديد بالجرائم الإسرائيلية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفًا حتى يوم الخميس، 33 ألفًا و545 شهيدًا و76 ألفًا و94 إصابة، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة لأكثر من 8 آلاف مفقود، غالبيتهم تحت الأنقاض غير معلوم مصيرهم.