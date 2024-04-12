هنية يتلقى العزاء في استشهاد 3 من أبنائه وعدد من أحفاده بغارة إسرائيلية (فيديو)

تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، بالعاصمة القطرية الدوحة، العزاء في استشهاد 3 من أبنائه وعدد من أحفاده، إثر استهداف مركبتهم في غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ، في أول أيام عيد الفطر المبارك.

ونفى هنية في تصريحات لوكالة رويترز على هامش العزاء مزاعم جيش الاحتلال بشأن الرواية التي روجها حول “استهداف الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام لـ(3) عناصر في الجناح العسكري لحماس بغارة وسط قطاع غزة، كانوا في طريقهم لتنفيذ نشاط إرهابي في وسط قطاع غزة”، في إشارة إلى أبناء هنية.

وأوضح هنية أن أولاده كانوا في جولة بالسيارة مع أطفالهم لزيارة الأقارب والجيران في أول أيام العيد، وهو ما ينفي أنهم كانوا بصدد تنفيذ عمليات مسلحة كما زعم الاحتلال، مشيرا إلى أن إسرائيل تروج مثل هذه الأكاذيب بهدف تبرير هذه المجزرة والجريمة.

ولفت هنية إلى جيش الاحتلال يقتل بالجملة وبشكل عشوائي من رفح وحتى جنين منذ بداية الحرب على غزة.

وأكد هنية أن “حماس” لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال.

وأضاف عندما سُئل عما إذا كان استشهاد أبنائه سيؤثر على المفاوضات، قائلا: “مصالح الشعب الفلسطيني مقدمة على أي شيء وأبناؤنا وأولادنا هم جزء من هذا الشعب وجزء من هذه المسيرة”.

وكرر هنية التأكيد على أن دماء أبنائه ليست أغلى من دماء غيرهم من الشهداء الذين سبقوهم جراء الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها السابع، قائلا: “دماء أبنائي ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا الشهداء في غزة، وهي تضحيات على طريق تحرير القدس والأقصى”.

وأوضح هنية أن “حركة حماس لا زالت تسعى إلى ذلك الاتفاق، ولكن العدو الصهيوني هو من يماطل ويتهرب من الاستجابة للمطالب لتقديم الاستحقاق المطلوب للتوصل لاتفاق”.

ورهن هنية التوصل لاتفاق مع إسرائيل بعودة النازحين إلى منازلهم بلا قيود وانسحاب قوات جيش الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة.