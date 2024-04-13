الجيش الإسرائيلي: دفاعاتنا ليست ناجحة بنسبة 100% لصد الهجوم الإيراني (فيديو)

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري استعداد قواته للتعامل مع المسيَّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.

وقال هغاري في مؤتمر صحفي، مساء السبت، إن الجيش سيعمل على التشويش على الصواريخ والمسيَّرات المتجهة إلى إسرائيل، وإنه إذا لاحظ اقترابها من الأجواء الإسرائيلية فسيُفعّل صفارات الإنذار.

ورغم تأكيده أن الجيش جاهز لأي تهديد، فقد حذر مواطني بلاده قائلًا “الدفاع ليس ناجحًا 100%، لذلك من المهم الالتزام بإرشادات الجبهة الداخلية والدخول إلى المناطق الآمنة”.

وطالب هغاري المواطنين الإسرائيليين بعدم نقل الأخبار الكاذبة ونشر الشائعات، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت عشرات الطائرات المسيَّرة والصواريخ على أهداف في إسرائيل. ومن المتوقع أن يستمر وقت طيرانها ساعات، حسب محللين.