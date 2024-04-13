العالم يترقب ضربة إيرانية.. نتنياهو: هجوم محتمل الليلة.. ودول عدة تحذر مواطنيها من السفر للمنطقة

طلب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، من المديرين العامين في الوزارات الاستعداد لـهجوم إيراني محتمل على إسرائيل، الليلة.

وقال مكتب رئيس الوزراء في إحاطة للمدراء العامين للوزارات الحكومية: “خطر الهجوم حقيقي.. استعدوا لجميع الاحتمالات”.

وصدرت تعليمات للرؤساء التنفيذيين بأن يكونوا متيقظين ومتاحين، وأن يستمعوا إلى وسائل الإعلام.

بايدن يتوقّع هجومًا إيرانيًا “عاجلًا وليس آجلًا” على إسرائيل

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقّع أن تحاول طهران توجيه ضربة لإسرائيل في المدى القريب ردًا على تدمير القنصلية الإيرانية في دمشق، وحضّ الجمهورية الإسلامية على عدم فعل ذلك.

وقال بايدن: “لا أريد الخوض في معلومات سرية لكني أتوقع (أن تحصل الضربة) عاجلًا وليس آجلًا”.

ولدى سؤاله عن ماهية رسالته لإيران فيما يتعلّق بتوجيه ضربة لإسرائيل، قال بايدن “لا تفعلوا!”.

وتابع “نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل، وسوف ندعم إسرائيل، وسوف نساعد في الدفاع عن إسرائيل وإيران لن تنجح”.

واتهمت طهران، إسرائيل بتنفيذ الضربة التي أدت الى مقتل 7 من أفراد الحرس الثوري الإيراني بينهم ضابطان كبيران، وتوّعد كبار المسؤولين، يتقدمهم المرشد الإيراني علي خامنئي، بمعاقبة إسرائيل.

وأكدت إسرائيل التي لم تتبن الضربة، أنها ستردّ على أي استهداف إيراني، بينما أكدت حليفتها واشنطن دعمها في مواجهة أي تهديد.

بريطانيا وفرنسا تنصحان بعدم سفر مواطنيهما لإسرائيل

ونصحت السلطات البريطانية والفرنسية مواطنيهما بعدم السفر إلى إسرائيل، وقالت الخارجية الفرنسية في منشور على منصة “إكس”: “في ضوء مخاطر تصعيد عسكري في الشرق الأوسط، أوصى وزير الخارجية (ستيفان سيجورنيه) بعدم السفر للمنطقة”.

وأضافت: “ننصح المواطنين الفرنسيين بالامتناع بالمطلق عن السفر إلى إيران، ولبنان، وإسرائيل والأراضي الفلسطينية في الأيام المقبلة”.

#نصائح_للمسافرين | اعتُمدت التدابير التالية خلال اجتماع طارئ عقده الوزير @steph_sejourne نظرًا إلى خطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط ⤵ pic.twitter.com/VZQlQj01Rm — الخارجية الفرنسية 🇫🇷 🇪🇺 (@francediplo_AR) April 12, 2024

وقالت وزارة الخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني: “تنصح وزارة الخارجية بعدم السفر إلى كل أجزاء إسرائيل”.

وحثت ألمانيا مواطنيها على مغادرة إيران قائلة إن هناك مخاطر من تصعيد مفاجئ في التوتر الحالي بين طهران وإسرائيل، مع احتمال اعتقال السلطات الإيرانية لمواطنين ألمان على نحو تعسفي.

وقالت الخارجية الألمانية في تحذير جديد صدر الجمعة: “في (ضوء) التوتر الحالي خاصة بين إسرائيل وإيران يوجد خطر حدوث تصعيد مفاجئ.. لا يمكن استبعاد تأثر طرق النقل الجوي والبري والبحري”.

وأضافت “المواطنون الألمان معرضون بصورة ملموسة لخطر الاعتقال التعسفي والاستجواب والسجن لفترات طويلة، والمواطنون المزدوجو الجنسية معرضون للخطر بشكل خاص”.