الهجوم الإيراني ضد إسرائيل.. الأردن يقرر إغلاق مجاله الجوي ويعلن حالة الطوارئ

قرر الأردن، مساء السبت، إغلاق أجوائه مؤقتًا لساعات، على ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة، مع إعلان إيران بدء ضربة جوية ضد إسرائيل.

ووفق بيان لهيئة تنظيم الطيران المدني (حكومية)، أعلنت الهيئة إغلاق المجال الجوي الأردني أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء.

وأضافت أن القرار مؤقت بدءا من الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش (11:00 مساء بالتوقيت المحلي) لساعات قادمة، ويتم تحديث ذلك ومراجعته باستمرار حسب التطورات.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي “حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية، وفي ضوء تصاعد المخاطر المحيطة بالمنطقة، وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير المتبعة عالميا”.

في السياق نفسه، أكد مصدر أردني لقناة “المملكة” الرسمية إعلان حالة الطوارئ في جميع محافظات المملكة.

ونقلت “المملكة” عن المصدر، الذي لم تسمه تأكيده “إعلان حالة الطوارئ في جميع محافظات الأردن، وذلك بعد قرار إغلاق الأجواء أمام الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتا”.

وبحسب القناة فقد تم “إلغاء وتأجيل أكثر من 40 رحلة مغادرة من مطار الملكة علياء الدولي، وذلك عقب قرار الأردن إغلاق أجوائه مؤقتا في ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة”.

وتتأهب إسرائيل هجمات محتملة من إيران، ردا على غارة استهدفت مبنى القسم القنصلي في سفارتها بدمشق مطلع الشهر الجاري.

وتعهدت إيران بالرد على الضربة التي أدت إلى مقتل 7 أفراد من الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران.