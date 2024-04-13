تحسبا للرد الإيراني على إسرائيل.. الأردن يقرر إغلاق مجاله الجوي

قرر الأردن، اليوم السبت، إغلاق أجوائه مؤقتًا لساعات، على ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة.

جاء ذلك وفق بيان لهيئة تنظيم الطيران المدني (حكومية)، وسط توقعات برد إيراني محتمل على هجوم إسرائيلي على مبنى القسم القنصلي في سفارتها بدمشق مطلع إبريل/نيسان الجاري.

ووفق البيان، أعلنت الهيئة إغلاق المجال الجوي الأردني أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء.

وأضافت أن القرار مؤقت بدءا من الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش (11:00 مساء بالتوقيت المحلي) لساعات قادمة، ويتم تحديث ذلك ومراجعته باستمرار حسب التطورات.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي “حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية، وفي ضوء تصاعد المخاطر المحيطة بالمنطقة، وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير المتبعة عالميا”.

وتتأهب إسرائيل تحسبا لهجمات محتملة من إيران، ردا على غارة استهدفت مبنى القسم القنصلي في سفارتها بدمشق مطلع الشهر الجاري.

وتعهدت إيران بالرد على الضربة التي أدت إلى مقتل 7 أفراد من الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران.