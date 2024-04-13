حرق ونهب واعتداءات.. مستوطنون يهاجمون قرى لفلسطينيين بالضفة الغربية (فيديو)

هاجم مستوطنون إسرائيليون قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، وأحرقوا منازل ومحال تجارية وسيارات، كما اعتدوا على فلسطينيين.

والتقطت كاميرا الجزيرة مباشر جانبًا من هذه الاعتداءات في بلدة قصرة جنوب نابلس، التي أظهرت عددًا من المنازل المحروقة.

وقال شاهد عيان للجزيرة مباشر إنه رأى جنود الاحتلال يحمون المستوطنين خلال تعديهم على ممتلكات الفلسطينيين.

“لن نترك البلد”

وأضاف “إنها خطة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. يريدون تهجيرنا، إذا حرقوا البيت هنحفر قبر جنبه، لن نترك البلد، لن يكون هناك رحيل من هذ البلد”.

وأفاد رئيس مجلس قرية الساوية محمود حسن لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن عشرات المستوطنين من مستوطنة “عيلي” المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من القرية.

إطلاق الرصاص الحي وسرقة غنم

وأشار إلى أن المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي باتجاه المنازل، وهاجموا المواطنين بالحجارة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. كما سرقوا 7 رؤوس من الغنم بمحيط أحد المنازل.

وجدد مستوطنون إسرائيليون، ظهر السبت، مهاجمة قرية دوما جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة، وأطلقوا النار باتجاه المواطنين وأحرقوا عددا من المنازل.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 6 مواطنين بالرصاص الحي، 5 منهم في قرية دوما قرب نابلس والسادس في قرية المغير، وقالت إنهم نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبالتزامن مع حرب متواصلة على قطاع غزة، زاد المستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة، كما صعَّد الجيش الإسرائيلي عملياته، مما أدى إلى استشهاد 463 فلسطينيًّا حتى الجمعة، وإصابة نحو 4750 واعتقال 8215، حسب مصادر فلسطينية.