حماس تعلن تسليم الوسطاء ردها على اتفاق وقف إطلاق النار.. ونتنياهو يعلق

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء السبت، أنها سلّمت ردها إلى مصر وقطر بشأن مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقالت حماس في بيان إنها سلّمت “قبل قليل للإخوة الوسطاء في مصر وقطر، ردها على المقترح الذي تسلمته الاثنين الماضي”.

وأكدت الحركة تمكسها بمطالبها بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار، وفقًا للبيان.

وأضافت الحركة “نؤكد استعدادنا لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين”.

بدورها، أكدت دولة الاحتلال رفضها مطالب حماس الخاصة بوقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم السبت “حماس تطالب بوقف الحرب وانسحاب الجيش من قطاع غزة، والحكومة والجيش متحدان في رفض ذلك”.

وأضاف “حماس ترفض أي اتفاق لإطلاق سراح المختطفين على الرغم من التفويض الواسع الذي حصل عليه فريق التفاوض في هذا الشأن”.