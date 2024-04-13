سرايا القدس تبث مشاهد لقنص جندي إسرائيلي في خان يونس (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد جديدة من الاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

ونشرت السرايا، اليوم السبت، مشاهد من عملية قنص جندي إسرائيلي، وقالت إن العملية جرت في محاور التقدم بمدينة خان يونس.

وأظهرت المشاهد لحظة رصد مقاتلي السرايا للجندي، قبل قنصه وسقوطه على الأرض.

وحسب بيانات موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بلغ عدد قتلى الجيش المعلن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 604، في حين بلغ عدد المصابين 3210، وفقًا لآخر تحديث رسمي.

وتدخل الحرب الاسرائيلية المدمرة على غزة يومها الـ190، بينما لا تزال المقاومة تواصل عملياتها ضد الجنود والآليات الاسرائيلية المتوغلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.