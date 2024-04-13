مقتل مواطن عربي برصاص شرطي إسرائيلي في يافا (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلًا عن مصادر محلية في مدينة يافا بالداخل الفلسطيني المحتل، بمقتل يعقوب طوخي من (عرب 48) في الخمسينيات من عمره، أمس الجمعة، برصاص شرطي إسرائيلي كان بزي مدني.

وذكرت المصادر أن شرطيًّا من قوات الاحتلال بلباس مدني أطلق 8 أو 9 رصاصات على طوخي بعد نقاش بينهما في الشارع عند ممر للمشاة.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الضحية تعرّض لإطلاق نار قرب منزله، وأنه كان يعمل مسعفًا متطوعًا مع “نجمة داود الحمراء”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحد أفرادها الذي كان “خارج نطاق عمله” أطلق النار على شخص (50 عامًا) من سكان يافا.

تجدر الإشارة إلى أن 12 شابًّا فلسطينيًّا من داخل أراضي الـ48، استشهدوا برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.