في اليوم الـ 190 للحرب.. سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية (فيديو)

أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت بالاشتراك مع قوات عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية فجر السبت.

وقالت “سرايا القدس” في بيان عبر حسابها على منصة تلغرام: “بالاشتراك مع قوات عمر القاسم قصفنا سديروت ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا”.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في مدينة سديروت، والمنطقة المحيطة بها جنوبي إسرائيل.

بدورها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية أن صفارات الإنذار دوت في سديروت ومستوطنتي باياف وبينير عام، في منطقة غلاف غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت “سرايا القدس” في بيان منفصل، أنها “أوقعت، الجمعة، رتلا عسكريا صهيونيا مكونا من 3 دبابات ميركافاه وجرافتين من نوع D9 بحقل من الألغام والعبوات البرميلية من نوع ثاقب شديدة الانفجار في موقع مالك العسكري، شمال (مخيم) النصيرات” وسط القطاع.

وأفادت نقلا عن مقاتليها بوقوع عدد من “جنود العدو قتلى وجرحى ما استدعى هبوط الطيران المروحي (الإسرائيلي) لإجلائهم”.