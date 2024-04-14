أول تعليق لحزب الله اللبناني بعد الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

أشاد (حزب الله) اللبناني، الأحد، بالهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل، ووصفه بالقرار “الشجاع”.

وجاء في بيان للحزب: “مارست الجمهورية الإسلامية حقها الطبيعي والقانوني بالرغم من التهديد والتهويل والضغوط، ونفذت وعهدها الصادق بشجاعة منقطعة النظير وحكمة كبيرة متعالية وتقدير رفيع للموقف على مستوى المنطقة”.

واعتبر (حزب الله) أن “العملية حققت أهدافها العسكرية المحددة بدقة على الرغم من مشاركة الولايات المتحدة وحلفائها ‏الدوليين وأدواتها الإقليميين في رد الهجوم الصاعق”.

ورأى الحزب أن “الأهداف السياسية والإستراتيجية بعيدة المدى لهذا التطور الكبير ستظهر تباعًا ومع الوقت”.

وأكد أن العملية العسكرية الإيرانية على إسرائيل “ستؤسس لمرحلة جديدة على مستوى القضية ‏الفلسطينية برمتها وعلى مستوى الصراع التاريخي مع هذا العدو”.

وفي وقت متأخر من مساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخًا وطائرة مسيّرة تجاه إسرائيل، اعترضت الأخيرة 99% منها، حسب المتحدث العسكري الإسرائيلي.

وهذا الهجوم هو الأول الذي تشنه إيران من أراضيها على إسرائيل، وليس عبر حلفاء.

وجاء الهجوم انتقامًا من تعرّض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع إبريل/نيسان الجاري، لهجوم صاروخي قالت طهران إنه إسرائيلي، وأسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.