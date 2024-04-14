إطلاق صواريخ من لبنان واليمن بالتزامن مع الهجوم الإيراني على إسرائيل

أفادت وكالة “أمبري” البريطانية للأمن البحري، في ساعة مبكرة السبت، أن جماعة الحوثيين في اليمن أطلقت مسيّرات باتجاه إسرائيل، تزامنا مع الهجوم الإيراني على إسرائيل.

في السياق، أعلن حزب الله اللبناني، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، أنه قصف “مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بالجولان المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا”، وذلك بالتزامن مع شن إيران هجوم على إسرائيل،.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 25 صاروخا أطلِقوا من لبنان باتجاه الجولان “دون وقوع إصابات أو أضرار”، مشيرة إلى أن الجيش رد على مصادر إطلاق النار.

إغلاق المجال الجوي في لبنان

وأعلن لبنان، فجر الأحد، إغلاق مجاله الجوي بشكل “مؤقت واحترازي” أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة فوقه.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء السبت، أن الحرس الثوري شن هجومًا “واسعًا بمسيّرات وصواريخ” في اتجاه إسرائيل التي نسبت لها طهران استهداف قنصليتها في دمشق، وأودت بـ7 من أفراد الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران في فيلق القدس.