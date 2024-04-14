الجيش الإسرائيلي: اعتراض “هدف جوي مشبوه” فوق إيلات (شاهد)

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الأحد، باعتراض هدف جوّي فوق خليج إيلات دون إطلاق صفارات الإنذار، وأظهرت صور لحظة اعتراض الهدف المذكور.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أنه تم اعتراض هدف جوي مشبوه في إيلات جنوبي إسرائيل باستخدام نظام القبة البحرية، وأن الهدف الجوي الذي تم إسقاطه هو طائرة بدون طيار من طراز “خوتي”، ولم تقع إصابات أو أضرار. وبثّت لقطات للحظة الاعتراض الصاروخي.

המטרה האווירית שיורתה באילת – כטב"ם חותי, אין נפגעים או נזק@Doron_Kadosh https://t.co/BZHjN3Tdz3 — גלצ (@GLZRadio) April 14, 2024

وقال جيش الاحتلال إن قوات سلاح البحرية وسلاح الجو رصدت “هدفًا جويًا مشبوهًا” وصل إلى المجال الجوي لإسرائيل من منطقة البحر الأحمر.

وأضاف “اعترضت سفينة صاروخية تابعة لسلاح البحرية بنجاح الهدف بواسطة منظومة القبة البحرية، حيث تم تتبع الهدف من قبل قوات جيش الدفاع، وهو لم يشكل تهديدًا ولن يتم تفعيل صافرة إنذار بموجب السياسة المتبعة، دون وقوع إصابات أو إلحاق أضرار”.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن قوة بحرية تابعة للجيش الإسرائيلي اعترضت “جسمًا مشبوهًا” في إيلات، وأن بلدية المدينة أبلغت السكان بوجود اعتراض صاروخي.

ونقل إعلام إسرائيلي عن رئيس بلدية إيلات تأكيده أن منظومة القبة البحرية اعترضت بنجاح جسمًا جويًا قبالة المدينة دون تفعيل صافرات الإنذار.