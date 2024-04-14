الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة قاعدة عسكرية بصواريخ إيرانية (فيديو)

أقرت إسرائيل، الأحد، بإصابة قاعدة عسكرية جنوب تل أبيب في الهجوم الإيراني الذي طالها، مساء أمس.

وقال دانيال هغاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن إيران شنت هجومًا بعشرات الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية، وإنه الغالبية العظمى من هذه الصواريخ اعتُرضت خارج الحدود الإسرائيلية.

وأضاف في مؤتمر صحفي “سقط عدد من الصواريخ في أراضينا، وأُصيبت قاعدة جيش الدفاع في الجنوب أسفرت عن أضرار طفيفة في بنية تحتية، فضلًا عن إصابة طفلة”.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: • التهديدات التي أطلقت تجاه إسرائيل تجاوزت 200 مسيرة وصاروخ • #إيران أطلقت عشرات الصواريخ أرض أرض تجاه إسرائيل • طائراتنا اعترضت أكثر من 10 صواريخ كروز خارج حدود إسرائيل • أصيبت قاعدة عسكرية في الجنوب مع أضرار طفيفة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/BV69yvjSqd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 14, 2024

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي اعترض عشرات المسيرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، مشيرًا إلى أن رُصد إلى الآن نحو 200 صاروخ ومسيرة تجاه إسرائيل.

وأكد هغاري أن إسرائيل مستعدة لصد أي هجوم بالتنسيق مع شركائها وحلفائها في المنطقة، لافتًا إلى أن الهجوم الإيراني لم ينتهِ بعد.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن القاعدة الإسرائيلية الجوية المستهدفة في النقب كانت منطلقا للهجوم على القسم القنصلي الإيراني بدمشق.

لحظة سقوط صواريخ في النقب.. والإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخص بجروح خطيرة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/21UfZEyCpw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 14, 2024

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء السبت، إن الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد أهداف في إسرائيل، وهو ما أكده الجيش الإسرائيلي.

ويأتي الرد الإيراني انتقاما من تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق، مطلع إبريل/نيسان الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من أفراد الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.