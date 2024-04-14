سياسة|إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة قاعدة عسكرية بصواريخ إيرانية (فيديو)

إيران تمتلك ترسانة من الصواريخ الباليستية من أنواع متعددة
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14/4/2024-|آخر تحديث: 14/4/202404:45 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أقرت إسرائيل، الأحد، بإصابة قاعدة عسكرية جنوب تل أبيب في الهجوم الإيراني الذي طالها، مساء أمس.

وقال دانيال هغاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن إيران شنت هجومًا بعشرات الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية، وإنه الغالبية العظمى من هذه الصواريخ اعتُرضت خارج الحدود الإسرائيلية.

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وأضاف في مؤتمر صحفي “سقط عدد من الصواريخ في أراضينا، وأُصيبت قاعدة جيش الدفاع في الجنوب أسفرت عن أضرار طفيفة في بنية تحتية، فضلًا عن إصابة طفلة”.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي اعترض عشرات المسيرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، مشيرًا إلى أن رُصد إلى الآن نحو 200 صاروخ ومسيرة تجاه إسرائيل.

وأكد هغاري أن إسرائيل مستعدة لصد أي هجوم بالتنسيق مع شركائها وحلفائها في المنطقة، لافتًا إلى أن الهجوم الإيراني لم ينتهِ بعد.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن القاعدة الإسرائيلية الجوية المستهدفة في النقب كانت منطلقا للهجوم على القسم القنصلي الإيراني بدمشق.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء السبت، إن الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد أهداف في إسرائيل، وهو ما أكده الجيش الإسرائيلي.

ويأتي الرد الإيراني انتقاما من تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق، مطلع إبريل/نيسان الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من أفراد الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

المصدر : الجزيرة مباشر