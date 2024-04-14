الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف إسرائيل بعشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء السبت، إطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ باتجاه إسرائيل.

وقال الحرس الثوري في بيان إنه نفذ عملية بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ ضد إسرائيل، وذلك ردًّا على قصف القنصلية الإيرانية في سوريا.

وأوضح الحرس الثوري أنه نفذ العملية بعشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة لـ”ضرب أهداف محددة في الأراضي المحتلة” داخل إسرائيل.

وأكدت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن “هجومًا انتقاميًّا” يجرى تنفيذه الآن ضد إسرائيل، قائلة إن عملية واسعة النطاق بطائرات مسيّرة ينفذها الحرس الثوري الإيراني بدأت قبل دقائق، وذلك في تقرير بثه التلفزيون الرسمي.

بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن ايران أطلقت صواريخ مجنحة نحو إسرائيل بعد وقت طويل من إطلاق أسراب المسيّرات.