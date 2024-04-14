المرشد الإيراني يتوعد إسرائيل: سيتم معاقبة النظام الشرير

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مساء السبت، إنه سيتم معاقبة إسرائيل.

ونشر الحساب الرسمي لخامنئي على منصة إكس كلمة مصورة له، يتوعد فيها قائلًا “سيتم معاقبة النظام الشرير”، في إشارة إلى إسرائيل.

رژیم خبیث تنبیه خواهد شد pic.twitter.com/yYwz3nTal3 — KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) April 13, 2024

ويأتي تصريح خامنئي بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري الإيراني شن هجوم جوي على إسرائيل، بإطلاق عشرات المسيّرات والصواريخ باتجاه تل أبيب، وأطلق على العملية اسم “الوعد الحق”.