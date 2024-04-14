سياسة|إيران

المرشد الإيراني يتوعد إسرائيل: النظام الشرير سيُعاقَب

المرشد الإيراني علي خامنئي ينظر إلى جثث أعضاء الحرس الثوري الذين قُتلوا في الغارة على القنصلية الإيرانية بدمشق (رويترز)
14/4/2024-|آخر تحديث: 14/4/202412:49 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مساء السبت، إنه سيتم معاقبة إسرائيل.

ونشر الحساب الرسمي لخامنئي على منصة إكس كلمة مصورة له، يتوعد فيها قائلًا “النظام الشرير سيُعاقَب”، في إشارة إلى إسرائيل.

ويأتي تصريح خامنئي بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري الإيراني شن هجوم جوي على إسرائيل، بإطلاق عشرات المسيّرات والصواريخ باتجاه تل أبيب، وأطلق على العملية اسم “الوعد الحق”.

المصدر : الجزيرة مباشر