بعد الهجوم الإيراني.. صافرات الإنذار تدوّي في القدس ومدن إسرائيلية عدّة (فيديو)

نقلت كاميرا الجزيرة مباشر اللحظات الأولى صوت لإطلاق صافرات الإنذار في القدس المحتلة ومدن إسرائيلية عدّة، جراء الهجوم الإيراني بمئات المسيرات والصواريخ على إسرائيل، مساء السبت.

وأظهرت المشاهد اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية عددًا من الصواريخ.

ودوّت صافرات الإنذار في شمال إسرائيل والنقب ومناطق البحر الميت وشومرون وبئر السبع.

وأمس السبت في ساعة متأخرة، شن الحرس الثوري شن هجوما واسعا بمسيرات وصواريخ باتجاه إسرائيل التي نسبت لها طهران استهداف قنصليتها في دمشق، وأودت بـ7 من أفراد الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران في فيلق القدس.