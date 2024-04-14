بعد الهجوم الإيراني.. صفارات الإنذار تدوّي في القدس وعدة مدن إسرائيلية (فيديو)

نقلت كاميرا الجزيرة مباشر اللحظات الأولى صوت لإطلاق صفارات الإنذار في القدس المحتلة وعدة مدن إسرائيلية، جراء الهجوم الإيراني بمئات المسيرات والصواريخ على إسرائيل، مساء السبت.

وأظهرت المشاهد اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية عددًا من الصواريخ.

كما دويت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل والنقب ومنطقتي البحر الميت وشومرون وبئر السبع.

وفي ساعات متأخرة من أمس السبت، شن الحرس الثوري شن هجوماً واسعاً بمسيرات وصواريخ في اتجاه إسرائيل التي نسبت لها طهران استهداف قنصليتها في دمشق، وأودت بـ7 من عناصر الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران في فيلق القدس.